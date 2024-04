Sarclo Saints-en-Puisaye, samedi 6 avril 2024.

Sarclo Saints-en-Puisaye Yonne

Les concerts sont de retour au Moulin, nous vous proposons un grand de la chanson française Sarclo ! Artisan “chantiste”, Sarclo est un ovni du star-system. Cet auteur-compositeur, chanteur et guitariste suisse a fêté ses 40 ans de carrière dans la chanson à texte, avec 150 chansons, une vingtaine de disques, 50 concerts par an entre Suisse et Navarre, la création du théâtre Thénardier à Montreuil… 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

Moulin de Haussecôte

Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@haussecote.fr

L’événement Sarclo Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2024-03-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !