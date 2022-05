Sarclo en concert, 17 juin 2022, .

Sarclo en concert

2022-06-17 19:00:00 – 2022-06-17 23:00:00

EUR “Sarclo est la plus belle invention suisse depuis le gruyère”. C’est Renaud qui parle ainsi de celui qui depuis le début des années 80 a accouché d’un des plus beaux répertoires de la chanson francophone mais aussi d’un des moins connus. Sarclo est un homme tendre et amoureux, un artiste ronchon et extrêmement corrosif. Le tout donne des chansons qui oscillent entre la poésie et la boule puante, des chansons qui font rire ou pleurer, des chansons remarquables.

dernière mise à jour : 2022-05-05 par