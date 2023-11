Samir Sadaoui ESPACE VENISE, 17 novembre 2023, SARCELLES.

Samir Sadaoui ESPACE VENISE. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 22:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

SAMIR SADAOUI, artisan d’un nouveau groove, poursuit sa quête de nouveaux espaces et de nouveaux horizons en remettant continuellement l’ouvrage sur le métier. Le résultat en est un bel équilibre entre poids des mots et choc du tempo. Ce jeune chanteur a su concilier l’héritage de ses aînés avec les aspirations modernistes du jeune public. Vraisemblablement, l’un des chanteur les plus adulé par la nouvelle génération kabyle, il jouit également d’une grande estime auprès d’autres tranches d’âge par sa musique, sorte de folk revival très dynamique, et ses textes percutants. Samir Sadaoui Samir Sadaoui

Votre billet est ici

ESPACE VENISE SARCELLES 30 route de Groslay Val-DOise

25.0

EUR25.0.

Votre billet est ici