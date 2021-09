Sarbacane festival – Rue Leprest Rochejean, 18 septembre 2021, Rochejean.

Sarbacane festival – Rue Leprest 2021-09-18 – 2021-09-18

Rochejean Doubs

Spectacle musical. Pour tous dès 6 ans. Durée 50min.

C’est un petit garçon qui grandit près de la mer, qui découvre qu’il a quelque chose à faire avec les mots et avec la musique.

L’histoire parle d’une éducation tendre, de ce que l’on se donne le droit de faire. Sure scène, trois musiciens-chanteurs et une comédienne racontent cette histoire délicate et sensible, dans un très bel équilibre de mélodies et d’épisodes narratifs.

