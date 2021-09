Sarbacane festival : L’Heure Bleue Rochejean, 18 septembre 2021, Rochejean.

Sarbacane festival : L’Heure Bleue 2021-09-18 – 2021-09-19

Rochejean Doubs

L’Heure bleue, c’est juste avant le lever du soleil. Juste avant que les parents ne vous réveillent. L’Heure bleue, c’est l’entre deux entre la nuit et le jour, entre le loup et le chien, entre le chant du hibou et celui du rossignol. Un silence, une suspension…. Et quand on a la chance d’ouvrir l’oeil à l’Heure bleue, le monde est à nous et tout devient possible.

Théâtre sensoriel. De 6 mois à 5 ans. Durée de 30min.

