Sarbacane festival – Gretel & Hansel Rochejean, 18 septembre 2021, Rochejean.

Sarbacane festival – Gretel & Hansel 2021-09-18 – 2021-09-18

Rochejean Doubs

Théâtre pour tous dès 7 ans. Durée 1h.

Spectacle itinérant dans le village.

C’est l’histoire d’un frère et d’une sœur. D’une grande sœur qui se demande comment supporter le petit frère qui bouge beaucoup et parle fort. d’une grande sœur qui cherche à savoir pourquoi à la naissance du petit son nom passe en second. D’une grande sœur qui pousserait bien ce petit frère encombrant dans le feu, avec la sorcière. D’un petit frère qui cherche sa place, obstinément.

