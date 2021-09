Șaraimanic World Cluj Zazen Zazen – Verde Urban,Cluj-Napoca, 26 septembre 2021, Cluj-Napoca.

Zazen – Verde Urban , Cluj-Napoca, le dimanche 26 septembre à 20:00

Dans cette proposition universelle, le chaâbi (musique traditionnelle algérienne) est toujours présent, comme cette question : qui suis-je ? Les albums Identité (2012) et La Route (2016) témoignent de cette trajectoire, où l’origine nous rattrape, se frotte au dehors et se libère. Les racines remontent à la surface, dans l’exil. La voix s’élève en plusieurs langues, arabe dialectal algérien, espagnol, français. Profonde et engagée. Nedjim vit deux années en Colombie où les sons entrent en vibration avec la grande histoire, celle des premiers esclaves africains exilés en Amérique latine. La musique lui révèle ces racines que partagent en profondeur les cultures arabe et espagnole. Les rencontres avec des génies de la musique colombienne agitent en lui une grande créativité, qui donnera naissance à ce quatrième album en 2021. Comme un retour aux sources. Il s’appelle « Yemma » (qui signifie « maman » en français). Retour à la terre mère, qui l’a bercé de chaâbi. Point de départ de l’exil. Il rend hommage à sa mère qui a tout sacrifié pour lui donner une chance de s’envoler. À l’image de l’oiseau de la chanson d’Ammar Ezahi qui se souvient du temps où il était libre. Le voyage continue, Labess euphorise les salles, en Afrique du Nord, et partout ailleurs. Comme en France, où il s’est ancré depuis quelques années. Le musicien de rue est grand. Et sa voix porte loin à l’horizon. Finalement, à cette question qui suis-je ? Nedjim répond : « un peu de chaque pays où je passe, un peu de chaque musicien que je rencontre ». Une musique plurielle et intime. Habitée. Libre.

C’EST SUR LA ROUTE DE L’EXIL QUE LE GROUPE LABESS RENCONTRE SON IDENTITÉ MUSICALE. PLURIELLE, LIBRE, VIVANTE. NOURRIE DES RACINES ALGÉRIENNES ET DU VASTE VOYAGE DE L’ARTISTE NEDJIM BOUIZZOUL.

Zazen – Verde Urban, Cluj-Napoca, Roumanie



