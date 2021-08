Paris Le Baiser Salé île de France, Paris SARAH THORPE QUARTET “Sweetest Taboo” Project Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

SARAH THORPE QUARTET “Sweetest Taboo” Project Le Baiser Salé, 30 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 30 septembre 2021

de 21h30 à 23h

Des compositions jazzy aux accents neo-soul, des mélodies captivantes et des grooves séduisants… Sarah Thorpe voix, Dexter Goldberg piano, Fabricio Nicolas-Garcia cbasse, Théo Moutou batterie “Groove-laden sophisticated soul.” The Aquarian La vocaliste franco-britannique Sarah Thorpe nous visite avec son nouveau projet : « Sweetest Taboo ». Elle propose pour ce troisième opus des compositions jazzy aux accents neo-soul, des mélodies captivantes et des grooves séduisants. Comme écrin pour sa voix claire et émouvante, elle est accompagnée d’une rythmique composée de la jeune garde du jazz français. Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

