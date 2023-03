Sarah Schwab – Du Rêve à La Réalité KAWA THEATRE MONTPELLIER Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

Sarah Schwab – Du Rêve à La Réalité KAWA THEATRE, 18 mars 2023, MONTPELLIER. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 21:00. Tarif : 28.0 à 28.0 euros. Sarah Schwab est un phénomène vocal : Un talent, une voix, elle est la star de demain. Soyez les premiers à la découvrir. « Du rêve à la réalité » est un spectacle d'imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres. Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c'est une succession de performances vocales. À travers Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d'autres, un show inoubliable. Metteur en scène Patrick Sébastien

