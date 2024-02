« SARAH », pièce de théâtre Le Petit Chêne Théâtre. Cluny, dimanche 31 mars 2024.

SARAH

Comédie dramatique d’après la pièce de John MURREL (traduction d’Eric Emmanuel Schmitt).

Avec Hebe LORENZO et Bruno FERREIRA

Une comédie dramatique jubilatoire et exubérante, à l’image de son héroïne, la grande Sarah Bernhardt ! La découverte de l’intimité d’un personnage hors du commun la première star universelle.

La pièce se déroule à Belle-Île-en-Mer à 76 ans, Sarah a choisi son refuge marin pour y écrire le 2e tome de ses mémoires. Mais une tragédienne aussi exceptionnelle, aussi incarnée, aussi dévouée à ses rôles que Sarah ne peut se contenter de rassembler des souvenirs épars, elle a besoin de les revivre, de les remettre en scène. Ainsi la verra-t-on tour à tour reprendre ses plus grands succès (Phèdre, la Dame aux Camélias…) mais aussi réveiller, habiter les personnes qui ont marqué sa vie (sa mère, Óscar Wilde, Edmond Rostand …).

Georges Pitou, son fidèle et complice secrétaire, jouera une fonction d’accoucheur discret mais également de partenaire de scène dans cette sorte de reconstitution, de mise en perspective d’une vie inimaginable. Tout comme derrière chaque grand homme il y a une femme, ici derrière une grande femme il y a un homme… Avec lui, elle rejoue son histoire comme pour mieux en saisir le sens et témoigner de sa soif d’exister envers et contre tout.

Sur scène se dessine ce destin hors norme d’un petit bout de femme d’1,54 m et 45 kg qui mangeait et dormait peu mais excellait tout à la fois comme tragédienne, directrice de théâtre, écrivaine, sculptrice, peintre, découvreuse de talents, femme d’affaires. Un être remarquable qui subjugua à la fois le public parisien et les cow-boys texans, les soldats des tranchées et les têtes couronnées. La première véritable star internationale !

Dans ce moment très particulier d’une fin de vie que Sarah met en scène, on décèle à la fois la peur de la mort (elle n’emploie jamais ce terme, elle parle de soleil !) et la conviction d’une immortalité par l’art, on perçoit comme un mélange de fragilité humaine et de solidité d’artiste.

Ce spectacle original et drôle révèle, sans effets spéciaux, les multiples facettes d’un personnage attachant et libre, excentrique et généreux la grande SARAH BERNHARDT ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 17:00:00

fin : 2024-03-31 17:00:00

Le Petit Chêne Théâtre. 4 chemin du Petit Chêne. Le Petit Midi

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté petitchene@sfr.fr

