SARAH MURCIA « EYEBALLING »

AMR / Sud des Alpes, le samedi 13 novembre à 20:30

Sarah Murcia, contrebassiste, pianiste, compositrice et productrice, est une musicienne à l’insolence et à la pertinence salutaire, le cœur ancré dans le beat fertile, dansant et indocile. Tout cela est déjà une exception à la doctrine du parfum du mois. Un nouveau disque et un nouveau quartet, pour lequel Sarah Murcia a fait appel à des complices de longue date : Benoit Delbecq et Olivier Py, et à un musicien qui lui tardait d’inviter, le tubiste François Thuillier. Comme d’habitude avec Sarah, il s’agit de mêler écriture et improvisation et d’imaginer une pop singulière comme de la musique de chambre. Sarah Murcia, contrebasse, voix, clavier Olivier Py, saxophone ténor, saxophone soprano Benoît Delbecq, piano François Thuillier, tuba

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève



2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T21:30:00