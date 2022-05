Sarah McCoy + Thomas de Pourquery « Supersonic » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Sarah McCoy + Thomas de Pourquery « Supersonic » Rocher de Palmer, 16 juillet 2022, Cenon. Sarah McCoy + Thomas de Pourquery « Supersonic »

Rocher de Palmer, le samedi 16 juillet à 20:30

La chanteuse de blues Sarah McCoy ne se contente pas de nous hérisser les poils, elle explore les gammes d‘expression de sa voix déchirante dans une formule en trio. Entre plage méditative et ascension épique, le space opera de Thomas de Pourquery nous transporte dans une aventure cosmique où les frontières du jazz s’évaporent. Sarah McCoy EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 32€ / Plein tarif : 30€ / Tarif abonné : 27€ / Pass 4 soirées – Plein tarif : 95€ – Abonné : 85€ / Carte Jeune

Sarah McCoy + Thomas de Pourquery « Supersonic », Rocher de Palmer, Cenon Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-16T20:30:00 2022-07-16T22:30:00

