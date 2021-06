Sarah McCoy Campo Santo, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Orléans.

Sarah McCoy

Campo Santo, le samedi 10 juillet à 20:30

**Préparez-vous à être propulsés au point névralgique d’un véritable ouragan du blues ! Sa puissance vocale n’est pas sans rappeler celle de Janis Joplin, Aretha Franklin ou encore Nina Simone et sa présence scénique est juste incroyable.** En quelques années, Sarah McCoy, formée à l’école des piano-bars de La Nouvelle-Orléans, a su charmer le public en France et en Europe. En 2017, elle déménage à Paris, signe chez Blue Note et enregistre son premier album Blood Siren réalisé par Chilly Gonzales, pianiste ayant collaboré avec Daft Punk, Feist et Drake, et Renaud Letang, ingénieur du son légendaire ayant mixé les albums de Manu Chao et Seu Jorge. Blood Siren est un album splendide et plein de détails saisissants. Tout d’abord, il y a la voix de Sarah qui touche en plein cœur ; mais également un équilibre parfait entre la beauté mélodique de son piano et la sensualité des arrangements intimistes ; et enfin la poésie des paroles qui fait passer du rire aux larmes. Dreadlocks décolorées, piercings, tatouages, Sarah McCoy ressemble à sa musique : du blues de bordel, du ragtime des bas-fonds, du jazz sauvage et des valses rêveuses. Sortant d’une intense tournée, elle travaille sur de nouvelles compositions mêlant son piano à de l’expérimentation instrumentale (synthétiseur, percussions électroniques, effets vocaux). Après de nombreuses années passées au bord du gouffre, Sarah McCoy a enfin fait la paix avec l’obscurité qui anime les œuvres de ses débuts et on a hâte de voir ce que nous réserve son voyage vers la lumière. [Découvrez l’artiste](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/sarah-coy-report-59.html?article=2234) − **Chant, piano Sarah McCoy** Basse, synthé basse Jeff Halam Batterie, synthés Antoine Kerninon − Samedi 10 juillet 20h30 (nouvelle date, nouveau lieu) **Attention, changement de lieu >> Campo Santo dans le cadre de l’Été Essentiel (concert assis)** Durée 1h15

5€ à 25€

Blues Jazz

Campo Santo Campo Santo, orléans Orléans Loiret



