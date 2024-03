SARAH MCCOY BIG BAND CAFE Herouville St Clair, vendredi 18 octobre 2024.

S’étant affirmée en quelques années comme l’une des figures les plus flamboyantes de la scène musicale actuelle, la chanteuse et pianiste américaine Sarah McCoy est de retour avec SORRY FOR YOU, extrait de son nouvel album HIGH PRIESTESS, qui sort le 27 janvier 2023. Enregistré avec le chevronné producteur Renaud Letang (Feist, Keren Ann, Charlotte Gainsbourg…) et sous l’aile bienveillante de Chilly Gonzales (reconnu pour la touche intimiste de ses albums Solo Piano et ses collaborations avec Jarvis Cocker, Feist, Drake ou Daft Punk), ces nouvelles œuvres marquent un tournant pour l’autrice-compositrice-interprète accomplie, dont la voix puissante laisse percer de douloureuses fêlures.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-10-18 à 20:00

BIG BAND CAFE 1 AV DU HAUT CREPON 14200 Herouville St Clair 14