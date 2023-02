SARAH MCCOY SALLE BREMONTIER, 24 mars 2023, ARES.

SARAH MCCOY SALLE BREMONTIER. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

ESPACE BREMONTIER (L-1-1113912,2-1113842,3-1113841) Présente : ce spectacle . La « diva-lionne »C’est le surnom de cette musicienne et chanteuse américaine.A 37 ans seulement, elle a déjà vécu mille vies ! Née à New York, fille d’un policier et d’une ex-nonne, orpheline très jeune, elle doit son salut à la découverte de la musique !Quand elle quitte la “Grosse pomme”, c’est pour le Sud, le vrai, menant une vie de “hobo”, ces vagabonds qualifiés de “clochards célestes” par Jack Kerouac : chanteuse de rue, guitare en main, SDF, elle traverse 44 états américains, en stop, avec son chien.C’est en Louisiane que le déclic va se produire : sa solide technique pianistique et ses qualités vocales en font une artiste plébiscitée dans les piano-bars de la Nouvelle-Orléans.Sa réputation fait qu’elle se retrouve à Paris en 2017, où l’iconoclaste et génial pianiste Chilly Gonzales l’invite en studio et elle signe rapidement chez Blue Note.La voix, la beauté mélodique du piano permettent à Sarah McCoy d’élargir son champ de composition et de partager sur scène avec musiciens et boîte à rythmes une musique allant d’un climat le plus intimiste au plus débridé ! Fidèle invitée des grands festivals jazz comme à Montreux, Blues sur Seine ou encore Jazz in Marciac, Sarah McCoy promet une soirée mémorable à Arès.Numéro accès PMR : 06.26.24.71.86

SALLE BREMONTIER ARES 1 ROUTE DU TEMPLE Gironde

Numéro accès PMR : 06.26.24.71.86

