Sarah Maldoror, laissez-vous guider Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Sarah Maldoror, laissez-vous guider Saint-Denis, 13 janvier 2022, Saint-Denis. Sarah Maldoror, laissez-vous guider Musée d’art et d’histoire Paul Éluard 22bis rue Gabriel Péri Saint-Denis

2022-01-13 18:00:00 – 2022-01-13 Musée d’art et d’histoire Paul Éluard 22bis rue Gabriel Péri

Saint-Denis Seine-Saint-Denis Saint-Denis Cinéaste poète et libre, considérée comme pionnière du cinéma africain, Sarah Maldoror (1929-2020) a vécu à Saint-Denis pendant de nombreuses années. +33 1 83 72 24 57 https://musee-saint-denis.com/programmation/visites-balades-ateliers/ Musée d’art et d’histoire Paul Éluard 22bis rue Gabriel Péri Saint-Denis

dernière mise à jour : 2021-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Saint-Denis Adresse Musée d'art et d'histoire Paul Éluard 22bis rue Gabriel Péri Ville Saint-Denis lieuville Musée d'art et d'histoire Paul Éluard 22bis rue Gabriel Péri Saint-Denis Departement Seine-Saint-Denis

Sarah Maldoror, laissez-vous guider Saint-Denis 2022-01-13 was last modified: by Sarah Maldoror, laissez-vous guider Saint-Denis Saint-Denis 13 janvier 2022 saint-denis seine saint denis

Saint-Denis Seine-Saint-Denis