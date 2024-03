Sarah Maccario Ô Trégor ! Office de Tourisme Lannion, mardi 2 avril 2024.

Cette exposition que j’ai appelée Ô Trégor est une sélection de mon travail achevé depuis mon installation à Lannion et compris les tableaux inspirés par les paysages, et les communautés autour de Lannion et dans Le Trégor en gouache et acrylique.

Je crée des peintures qui favorisent un sentiment de bien-être, transmettent mon amour de l’environnement naturel et/ou inspirent la contemplation, un moment d’immobilité et de calme à travers la couleur et la forme. Je suis une artiste expérimentale, explorant les techniques de la peinture ayant développé mon propre langage visuel, original et dynamique.

Depuis ma licence Art Plastiques en 2006, j’ai été un membre actif de plusieurs collectifs d’art avec un atelier à Southampton au Royaume-Uni. Maintenant, installée à Lannion, après 3 ans vécu à Aix en Provence où j’étais représenté par la Galerie Imbert. Je suis enregistrée comme artiste auteur professionnelle et aussi avec La Maison des Artistes.

Chacune de mes peintures est un voyage expressif et créatif, parfois simple dans l’exécution, parfois beaucoup plus élaboré. Toujours des années de réflexion, de développement et de pratique en tant qu’artiste professionnel derrière, qui mijote, avant de créer chaque œuvre complètement originale et authentique.

Je suis une artiste qui aime la couleur, la nature et la France. J’ai aussi beaucoup voyagé. D’origine Britannique, naturalisée Française je vis en France, avec mon mari.

Je veux partager mon art avec tout le monde et mon but est de faire des tableaux que tout le monde veut et peut accrocher chez soi.

Les œuvres encadrées incluent le cadre qui a été réutilisé pour cette exposition et est proposé sans frais supplémentaires. Si vous êtes intéressé par l’achat d’une œuvre d’art, une grille de prix est disponible à l’office de tourisme où le paiement peut être effectué directement ou alternativement, n’hésitez pas à me contacter. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-30

Office de Tourisme 2 Quai d’Aiguillon

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

