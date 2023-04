Sarah Lenka invite Marion Rampal, Naïssam JALAL & Natalia M.KING Théâtre de l’Alliance Française, 16 mai 2023, Paris.

Le mardi 16 mai 2023

de 21h30 à 22h45

Le mardi 16 mai 2023

de 20h30 à 21h15

.Public adolescents adultes. payant

Tarif Catégorie Or : 85 €

Tarif Plein : 39 €

Tarif Réduit : 28 €

Tarif Super Réduit : 15 €

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris a lieu tous les ans en mai et propose, au cœur du Paris culturel et artistique, des concerts uniques dans des lieux exceptionnels.

Sarah LENKA invite Marion RAMPAL, Naïssam JALAL & Natalia M.KING

4 ARTISTES D’EXCEPTION ENFIN RÉUNIES SUR SCÈNE

L’envoûtante chanteuse-compositrice Sarah Lenka est connue pour ses interprétations très personnelles, son timbre éraillé et son grain de voix troublant. À travers son précédent album « Women’s legacy », la chanteuse avait choisi de rendre hommage à la cause féminine en réinterprétant les chants des femmes esclaves afro-américaines. Seules avec leur émotion, leur vie, les coups, les abus, trop durs à exprimer, elles chantaient en résistance, laissaient respirer un peu de vie. « Chanter, c’est une certaine victoire sur la maltraitance et le silence » nous dit Sarah Lenka.

Dans la lignée de Women’s legacy, le projet Mahala réunit des artistes femmes engagées et de cultures différentes.

Pour ce concert inédit, Sarah Lenka convie la guitariste-chanteuse franco-américaine Natalia M. King, à la voix captivante entre folk et blues, l’envoûtante flûtiste franco-syrienne Naïssam Jalal et la chanteuse Marion Rampal, meilleure artiste vocale aux Victoires du Jazz 2022.

Chacune porte en elle un héritage culturel, une histoire, et cette rencontre 100% féminine inattendue mélange un son acoustique folk aux rythmes blues et aux sons de traditions et de coutumes.

Dans ce véritable écrin qu’offre le théâtre de l’Alliance Française, là où le partage se crée depuis 140 ans entre des nationalités du monde entier, ces quatre artistes à la sensibilité hors du commun, entourées d’un trio guitare-contrebasse- batterie, vous feront voyager dans les profondeurs de l’intime. Une soirée d’une rare beauté !

Sarah Lenka : voix / Marion Rampal : voix / Natalia M. King : voix, guitare / Naïssam Jalal : voix, flûte Taofik Farah : guitare / Maurizio Conjiu : contrebasse / Raphaël Chassin : batterie

Première Partie : Lou RIVAILLE – ELLIAVIR

ATTENTION TALENT !

Composé et arrangé par la chanteuse Lou Rivaille, ElliAViR est un véritable voyage musical aux sonorités riches et oniriques. Incarnées par cinq musiciens, les compositions puisent leurs influences dans le jazz, la musique du monde, le chant celtique et les musiques de l’Est. Dans ElliAViR, la voix et la trompette se partagent la narration des morceaux. Les deux instruments s’entremêlent, se répondent, s’imbriquent et incarnent à eux deux les rôles de voix lead et d’instrument. Lauréate du tremplin ReZZo Jazz à Vienne 2022 dont le festival est partenaire, la formation remporte un mois plus tard les 2e prix du jury et 1er prix du public au tremplin du festival Crest Jazz. Enregistré en janvier 2023, le premier album d’ElliAViR sortira cet automne. Ce concert sera l’occasion de découvrir les pépites de ce nouvel opus et un groupe à surveiller de près !

Lou Rivaille : voix / Rémi Flambard : trompette / Christophe Waldner : piano / Cyril Billot : contrebasse / Maxime Mary : batterie

Théâtre de l’Alliance Française 101 boulevard Rapsail 75006 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1168584143849888 https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://festivaljazzsaintgermainparis.com/billetterie/

Sarah Lenka © Hugues Anhes / Marion Rampal © Alice Marin Naïssam Jalal © Seka / Natalia M. King © Philip Du Cap Sarah Lenka invite Marion Rampal, Naïssam Jalal & Natalia M.King