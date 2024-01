SARAH KINSLEY Le Hasard Ludique Paris, mardi 16 janvier 2024.

Le mardi 16 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

prévente : 14€*

sur place : 17€

Prolifiques et profondes, incertaines mais en quête, les chansons de Sarah Kinsley sont un reflet puissant de sa personnalité en constante évolution.

▬▬▬▬▬▬ Sarah Kinsley

Musicienne, chanteuse et productrice à la fois cultivée et intuitive, elle exprime et explore ses doutes et ses rêves dans les chansons alt-pop captivantes et parfois ironiques d’Ascension, son premier EP chez Verve.

Les cinq chansons de l’EP, ont été créées par Kinsley dans le studio d’enregistrement de son appartement à New York. Elle y a tout fait : production, synthétiseurs, programmation midi de la batterie, guitare et cordes – et même un ersatz de guitare slide. Dans ses chansons, Kinsley apporte de l’émerveillement et de l’étrangeté, tant au niveau de la musique que des paroles, ainsi que par le biais de ses vidéos cinématographiques.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2023-10-25/sarah-kinsley

