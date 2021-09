Sarah Jhones Le Modjo, 16 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Sarah Jhones

du samedi 16 octobre au samedi 11 décembre à Le Modjo

Sarah a l’énergie d’une Tina Turner, la folie d’une Lady Gaga et la sensibilité d’une Janis Joplin. Son univers musical aux sonorités qui mêlent Blues Rock Et Soûl. Ray Charles, Janis Joplin, ou encore Amy Winehouse, résonnent dans son timbre de voix mais pour vous comme pour elle. Sa voix incroyable ajoute encore un effet enchanteur à son charisme, en effet, la belle fait partie de ces caractères forts, trempés dans l’acier, mais au fond de ses yeux, on sent la fragilité d’une enfant perdue dans un monde de grands, avec son look, sa présence charismatique, emphatique et charmeuse, Sarah ne laisse personne indifférent. Sur scène, elle sait ne faire qu’un avec son public avec qui elle est en communion partageant amour et émotion. [https://sarahjhones.com](https://sarahjhones.com) Le Modjo, c’est apéro-concert: planches généreuses & dîner bien au chaud autour d’une petite carte fraîche et succulente concoctée par ANTO, notre super chef! Participation à la musique: 3€. Renseignements & réservations: 04.42.60.00.60

♫♫♫

Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T19:30:00 2021-10-16T23:59:00;2021-11-13T19:30:00 2021-11-13T23:59:00;2021-12-11T19:30:00 2021-12-11T23:59:00