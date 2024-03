Sarah et les Kœurs Sauvages Les Disquaires Paris, mardi 5 mars 2024.

Le mardi 05 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

PAF : 5 euros

Des sonorités électriques aux influences éclectiques : Sarah et les Keurs Sauvages c’est un mélange de joie et de drama que le groupe a intitulé « mélanco-pop».

Parmi leurs inspirations, on retrouve the Dø, Thylacine et Tame Impala.

S’inscrivant résolument au sein de la nouvelle scène de la chanson française alternative, ce groupe de musique pop explore des territoires musicaux aux sonorités synthétiques et originales. Portée par la voix douce et aérienne de Sarah, la musique vous prend entre ses bras.

Elle vous invite à ressentir toutes vos émotions et à embrasser la joie, en détournant les difficultés et les déceptions pour en faire une célébration.

Style : Indie-pop/Synth-pop

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Sarah et les Kœurs Sauvages