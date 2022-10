Sarah Espour – Les Dévorantes Les Plateaux Sauvages Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sarah Espour – Les Dévorantes Les Plateaux Sauvages, 14 décembre 2022, Paris. Du mercredi 14 décembre 2022 au jeudi 15 décembre 2022 :

mercredi, jeudi

de 19h00 à 20h00

. payant De 6 € à 12 €

Dans une performance musicale et théâtrale, Sarah Espour – accompagnée d’un batteur – convoque des figures féminines en révolte contre un système qui les oppresse, dans une violence à la fois fatale et libératrice. dans le cadre du Festival Impatience 2022 Dans Les Dévorantes, l’autrice, compositrice, chanteuse et actrice Sarah Espour campe une femme condamnée à mort pour le meurtre sauvage de sa mère. Sa chaise d’exécution est là, au milieu d’une cage où elle passe sa dernière heure. Le moment fatidique approche et son esprit s’égare, confondant son histoire avec celles d’autres femmes, croisées au cinéma, dans la littérature ou dans la vie. Au fil d’une performance où se mêlent musiques, textes et chants, Sarah Espour aborde la question de la violence comme réponse à la violence, des actes libérateurs aux conséquences lourdes. Avec ces figures féminines aux trajectoires brisées, elle interroge aussi l’image de la femme, les notions de jugement et de moralité. Elle pose également la question vertigineuse de la transgression comme possible forme d’émancipation. Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières 75020 Paris Contact : https://lesplateauxsauvages.fr/impatience-22/ 01 53 35 50 00 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=101897769523

Hans Vermeulen Sarah Espour – Les Dévorantes

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Plateaux Sauvages Adresse 5 rue des Plâtrières Ville Paris lieuville Les Plateaux Sauvages Paris Departement Paris

Les Plateaux Sauvages Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Sarah Espour – Les Dévorantes Les Plateaux Sauvages 2022-12-14 was last modified: by Sarah Espour – Les Dévorantes Les Plateaux Sauvages Les Plateaux Sauvages 14 décembre 2022 Les Plateaux Sauvages Paris Paris

Paris Paris