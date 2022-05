SARAH & DEBORAH NEMTANU, VIOLONS Rieux-Minervois, 19 juin 2022, Rieux-Minervois.

SARAH & DEBORAH NEMTANU, VIOLONS Rieux-Minervois

2022-06-19 – 2022-06-19

Rieux-Minervois Aude Rieux-Minervois

0 0 EUR

Sarah et Deborah Nemtanu forment un duo évident. Leur parfaite connaissance et compréhension l’une de l’autre, ainsi que leur immense complicité font de leur rencontre un moment unique et magique. Spontanéité, naturel et joie de vivre sont les maîtres mots de leur philosophie musicale. De plus, leurs différences viennent enrichir leurs interprétations, la pureté et la précision de Déborah rejoignant la fougue et l’intensité de Sarah…

Programme

– Antonio VIVALDI (1678-1741) – Sonate pour deux violons

– Jean-Sébastien BACH (1685-1750) – extrait de la Partita n° 1 en si mineur BWV 1002 (Déborah)

– Giovanni Battista VIOTTI (1755-1824) – Duo

– Georges ENESCO (1881 – 1955) Le Ménétrier pour violon seul – 1940 (Sarah)

– Serge PROKOFIEV (1891 – 1953) Sonate pour deux violons – 1932

– Bela BARTOK (1881 – 1945) extraits des 44 Duos – 1931

theophanies@orange.fr https://www.les-theophanies.org/

Rieux-Minervois

dernière mise à jour : 2022-05-11 par