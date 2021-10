Paris Centre culturel suisse île de France, Paris Sarah Chaksad Orchestra Centre culturel suisse Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 3 novembre 2021

La saxophoniste et compositrice Sarah Chaksad dirige son propre orchestre pour composer de vastes fresques sonores. Composé de dix-huit musicien.ne.s exceptionnel.le.s, le Sarah Chaksad Orchestra est pensé comme un lieu de croisement d'expressions individuelles. L'artiste fait briller avec habilité ses musicien.ne.s, comme des solistes, pour donner vie à un jazz orchestral novateur et complexe, bien que basé sur la tradition européenne. Centre culturel suisse 32-38 rue des Francs Bourgeois Paris 75003

