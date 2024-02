Sarah Bernhardt Superstar Hôtel de Caumont Centre d’Art Aix-en-Provence, samedi 16 mars 2024.

Sarah Bernhardt Superstar Hôtel de Caumont Centre d’Art Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’Hôtel de Caumont Centre d’Art propose une conférence présentée par Roxana Nadim.

Elle s’appelle Sarah Bernhardt, mais on lui donne quantité de surnoms elle est la Voix d’or », la Divine ou la grande Sarah ». Sa renommée est immense et pour cause elle est sans aucun doute une des plus célèbres comédiennes au monde. Pourtant ce destin n’était pas tracé d’avance. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 11:00:00

Hôtel de Caumont Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Sarah Bernhardt Superstar Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence