Sarah Bernhardt, quand même ! Bibliothèque Batignolles Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Du samedi 16 septembre 2023 au dimanche 01 octobre 2023 :

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Les bibliothèques du 17e arrondissement s’associent pour célébrer les 100 ans de la disparition de Sarah Bernhardt.

Du 16 septembre au 1er octobre, la bibliothèque Batignolles et la médiathèque Edmond Rostand vous proposent un riche programme autour de la plus populaire des tragédiennes, aux talents et aux combats multiples, à celle qui avait élu domicile dans le 17e !

Exposition Original du mois « Sarah Bernhardt quand même ! » à partir des documents prêtés par la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris et partenariat avec l’Agence Roger-Viollet du samedi 16 septembre au dimanche 1er octobre – Vernissage le samedi 16 septembre de 17h à 19h – Médiathèque Edmond Rostand – Auditorium du 2e étage.

à partir des documents prêtés par la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris et partenariat avec l’Agence Roger-Viollet – Médiathèque Edmond Rostand – Auditorium du 2e étage. Conférence » Sarah Bernhardt et le cinéma » par Séverine Mabille, historienne du théâtre et conférencière, le samedi 16 septembre à 15h – Médiathèque Edmond Rostand – Auditorium du 2e étage – Réservation conseillée.

par Séverine Mabille, historienne du théâtre et conférencière, le – Médiathèque Edmond Rostand – Auditorium du 2e étage – Réservation conseillée. Atelier cyanotype autour des photographies de Sarah Bernhardt, animé par des bibliothécaires le mercredi 20 septembre de 15h à 17h . Bibliothèque Batignolles dans la salle polyvalente – Réservation obligatoire. À partir de 10 ans.

autour des photographies de Sarah Bernhardt, animé par des bibliothécaires le . Bibliothèque Batignolles dans la salle polyvalente – Réservation obligatoire. À partir de 10 ans. Sarah Bernhardt et les arts , conférence d’Héloïse le Bozec, médiatrice culturelle et historienne des arts le samedi 23 septembre de 15h à 17h – Médiathèque Edmond Rostand – Auditorium du 2e étage – Réservation conseillée.

, conférence d’Héloïse le Bozec, médiatrice culturelle et historienne des arts le – Médiathèque Edmond Rostand – Auditorium du 2e étage – Réservation conseillée. Vie et carrière de Sarah Bernhardt à Paris par Danièle Prevost, docteur en histoire, professeur agrégé, préside la Société Historique des 8e et 17e arrondissements le jeudi 28 septembre de 19h à 20h – Bibliothèque Batignolles – Salle polyvalente – Réservation conseillée.

Pour les conférences et ateliers, la réservation est conseillée ou obligatoire dans la bibliothèque accueillante : bibliotheque.batignolles@paris.fr ou mediatheque.edmond-rostand@paris.fr

Bibliothèque Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

Contact : https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/?locale=fr_FR

Roger-Viollet