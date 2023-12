Sarah Baltzinger – VÉNUS ANATOMIQUE [création] micadanses – Paris Paris, 9 février 2024, Paris.

Le vendredi 09 février 2024

de 20h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

La nouvelle création de la chorégraphe Sarah Baltzinger plonge cinq femmes dans un univers horrifique et absurde, entre étude anatomique et fiction féministe.

Dans cette nouvelle création, les cinq danseuses s’emploient à jouer sur les frontières du marionnettique, du disloqué et du déploiement, de l’hybride et du connoté. Vision horrifique et absurde parfois grotesques des constructions mentales aussi séduisantes que tenaces, pantins, poupées, mécaniques aussi lisses que brisées, entrecoupée de possibles échappées poétiques soudaines. I

Inspirée par la culture populaire, artistique et mythologique, de Dr Maboul à Hans Bellmer, en passant par les différentes versions de Vénus anatomiques anciennes, la chorégraphe poursuit sa déconstruction passionnée du féminin, exposé au scalpel du regard, intransigeant, fouailleur, insatiable.

micadanses – Paris 20 Rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Contact : https://www.faitsdhiver.com/evenement/venus-anatomique/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

