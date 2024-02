Sarah and Jo Jazz et blues Voie des 4 routes Saint-Léon-sur-Vézère, samedi 2 mars 2024.

Sarah and Jo Jazz et blues Voie des 4 routes Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Nous accueillons Sarah & Jo, duo guitare et chant accompagné de quelques invités surprises

Une parenthèse de douceur jazz et blues, avec l’envoûtante voix de Sarah. Un moment délicieux, tout en délicatesse.

Prix libre et conscient. Adhésion à l’association requise.

Nous accueillons Sarah & Jo, duo guitare et chant accompagné de quelques invités surprises

Une parenthèse de douceur jazz et blues, avec l’envoûtante voix de Sarah. Un moment délicieux, tout en délicatesse.

Prix libre et conscient. Adhésion à l’association requise. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02

Voie des 4 routes Café Léon

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Sarah and Jo Jazz et blues Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère