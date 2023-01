SARAH AMIEL EN CONCERT Saint-André-de-Sangonis, 4 février 2023, Saint-André-de-Sangonis .

SARAH AMIEL EN CONCERT

Cours de la Place Saint-André-de-Sangonis Hérault

2023-02-04 19:30:00 – 2023-02-04

Saint-André-de-Sangonis

Hérault

Organisé par l’association « La Sauce », chez l’habitant à Saint-André-de-Sangonis.

Chez Sophie et Michel Combe, 5 rue de Carabottes à St André de Sangonis

« Par le hublot de Sarah Amiel, on entend des chansons.Elle y joue des mots et des mélodies, s’amuse de leur sens et de leur son. Par le hublot, c’est une fenêtre ouverte sur ses horizons, une poésie simple et contemplative ». Pour entendre Sarah, cliquez ici.

Celles et ceux qui ont écouté les « Marie- Armande » aux Léz’Arts 2021 se souviennent de Sarah et de sa voix délicate. Elle chante également en solo des chansons de son cru poétiques et tendres, ainsi que de très belles reprises.

Concert suivi d’un buffet partagé.

+33 6 83 19 56 39

Saint-André-de-Sangonis

