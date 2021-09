Sarâb sextet – festival Billère, 1 octobre 2021, Billère.

Sarâb sextet – festival 2021-10-01 – 2021-10-01 Salle Robert Lacaze Rue de la Mairie

Billère Pyrénées-Atlantiques

Climène Zarkan, voix

Robinson Khoury, trombone, voix

Baptiste Ferrandis, guitare

Timothée Robert, basse électrique

Paul Berne, batterie

Thibault Gomez, claviers, voix

Dans la même veine que Walter Sextant, Sarâb propose un jazz fusion frais et revigorant servi par de jeunes musiciens talentueux, dont le tromboniste Robinson Khoury. Emmené par la voix magnifique de Klimène Zarkan, le groupe nous embarque pour un voyage à destination du Moyen Orient et plus particulièrement de la Syrie dont la chanteuse est originaire. Alternant groove arabisant et mélopées sensuelles ou mélancoliques, cette musique stimule les sens et touche au cœur ! Une vraie découverte !

Dans la même veine que Walter Sextant, Sarâb propose un jazz fusion frais et revigorant servi par de jeunes musiciens talentueux, dont le tromboniste Robinson Khoury. Emmené par la voix magnifique de Klimène Zarkan, le groupe nous embarque pour un voyage à destination du Moyen Orient et plus particulièrement de la Syrie dont la chanteuse est originaire. Alternant groove arabisant et mélopées sensuelles ou mélancoliques, cette musique stimule les sens et touche au cœur ! Une vraie découverte !

Renaud Allouche

dernière mise à jour : 2021-09-24 par