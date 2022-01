Sarab New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 09 février 2022

de 20h00 à 22h30

Né de la rencontre entre la chanteuse franco-syrienne Climène Zarkan et le guitariste Baptiste Ferrandis, Sarab – mirage en arabe – est un édifice musical qui combine rock, jazz moderne. Le duo s’est vite transformé en une créature à six têtes, où chacune est devenue indispensable à la création musicale. Le trombone de Robinson Khoury se lie avec la voix, et navigue entre les gammes orientales et européennes, entre les ornementations et une technique personnelle. C’est avec le trombone et le chant que l’on retrouve l’horizontalité de la musique arabe, chamboulée par la verticalité harmonique riche de la guitare et du piano. Sarab joue entre la tradition et la musique d’aujourd’hui. New Morning 9 rue des Petites Écuries Paris 75010

