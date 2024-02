SARAB / NATACHA ATLAS THEATRE ONYX St Herblain, vendredi 22 mars 2024.

Dans le cadre du festival MADE IN MED, 22 et 23 mars 2024 à ONYXCréature à six têtes, le groupe Sarab mirage en arabe mêle le rock, le jazz moderne aux sonorités arabes et fera l’ouverture du festival. Depuis son premier album en 2019, le groupe ne cesse d’ouvrir le vaste éventail de son univers inspiré, vibrant et puissamment généreux, fruit de la fusion entre musiques actuelles et immersion dans un monde de traditions millénaires.En deuxième partie : l’artiste anglo-égyptienne de renommée internationale, Natacha Atlas, reconnue comme l’une de voix les plus distinctives au monde, entre tradition vocale occidentale et moyen-orientale. Avec une dextérité époustouflante, elle repousse encore plus loin ses limites vocales et musicales en tissant sans effort les traditions du jazz dans son mélange unique. A NOTER : Cours de langue express & mets orientauxPartenariat avec le réseau Naolib (Tram / bus). Accès au réseau NAOLIB 2h avant et 2h après le spectacle, sur présentation du billet (hors navette aéroport, TER, tram-train).

Tarif : 7.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE ONYX 1 PLACE OCEANE POLE ATLANTIS 44800 St Herblain 44