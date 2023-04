SARÃB • Mandakil SUPERSONIC, 12 juin 2023, Paris.

Le lundi 12 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

SARÃB

Né de la rencontre entre la chanteuse franco-syrienne Climène Zarkan et le guitariste Baptiste Ferrandis, Sarāb – mirage en arabe – est un édifice musical qui combine rock, jazz moderne et musiques traditionnelles arabes qui se joue des frontières et des genres.

Le duo s’est vite transformé en une créature à six têtes, où chacun∙e est devenu∙e indispensable à la création musicale. Le trombone de Robinson Khoury se lie avec la voix, et navigue entre les gammes orientales et européennes, entre les ornementations et une technique personnelle. C’est avec le trombone et le chant que l’on retrouve l’horizontalité de la musique arabe, chamboulée par la verticalité harmonique riche de la guitare et du piano.

Sarāb joue entre la tradition et la musique d’aujourd’hui. Leurs premiers morceaux, arrangés, très écrits tournent autour de l’amour, ce sujet qui lie la planète entière. Une fenêtre particulière s’ouvre « Tiri » une chanson sur le poème de Mahmud Darwich, poète palestinien qui parle de liberté. Cette fenêtre ouverte va amener l’envie d’écrire sur d’autres thèmes importants et engagés, tels que la question du rapport à l’autre -de la peur de l’étranger-, du féminisme, de l’état actuel de la terre et du futur. Après la sortie de leur premier album en 2019, ils reviennent avec « Arwāh Hurra » – âmes libres -, qui prolonge les explorations musicales du premier et confronte les fractures des sociétés, arabes comme européennes.

Leur aventure est partagée : on retrouve à leurs côtés des personnalités fortes telles que le percussionniste Wassim Hallal, le joueur de saz Abdallah Abozekry ou encore l’auteur engagé Alain Damasio.

MANDAKIL

Collectif fondé autour des grooves de l’afrobeat nigérian et du jazz éthiopien, Mandakil apporte à ces courants musicaux aujourd’hui reconnus sa palette de visions psychédéliques & d’énergie brute rock. De la danse enfiévrée à la transe contemplative, Mandakil propose un voyage à travers les paysages inexplorés de ses grooves puissants.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

