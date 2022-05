Sara Ytic x Jean Roukas : « La princesse et la pollution » Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Sara Ytic x Jean Roukas : « La princesse et la pollution », 16 juin 2022 18:30, Tours. Accueillie en résidence de recherche et de création de mars à juin 2022, Sara Ytic s’associe à l’artiste Jean Roukas pour générer une œuvre pluridisciplinaire qui tend à interroger notre rapport au monde, à ses enjeux contemporains et aux espaces virtuels qui constituent aujourd’hui autant d’intervalles d’existence pour le vivant. En convoquant des pratiques à la croisée des arts visuels et des sciences numériques, les deux artistes génèrent des formes qui sont autant d’items et d’artefacts « craftés », inspirés d’une imagerie populaire, dont ils détournent l’objet et la destination, pour composer le vocabulaire d’un conte cynique. Le duo invite ainsi les spectateurs et spectatrices à explorer et à questionner la place et l’usage des technologies de l’information et de la communication dans leur quotidien. Plus d’informations en cliquant ICI Vernissage le jeudi 16 juin à partir de 18h30

Performance en live à 20h Exposition ouverte du 17 au 19 juin de 14h à 18h30

Sur rendez-vous du 20 au 26 juin Entrée libre – ouvert à toutes et tous.

1, place Choiseul

37100 Tours

