SARA WHITE & THE JEWELS Le Modjo Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

SARA WHITE & THE JEWELS Le Modjo, 16 avril 2022, Aix-en-Provence. SARA WHITE & THE JEWELS

Le Modjo, le samedi 16 avril à 19:30

“Né de la rencontre musicale entre la chanteuse-guitariste SARA WHITE et le guitariste-harmoniciste DJIKÖ, le trio “SARA WHITE & THE JEWELS”, accompagné à l’occasion de ce concert par YANN KAMOUN à la contrebasse, proposera un voyage musical dans lequel chaque musicien s’amusera autour de reprises de grands standards de la chanson française, de la Soul et de la Pop, prétextes musicaux au jeu et à l’improvisation !” FB : [https://www.facebook.com/sarawhiteandthejewels](https://www.facebook.com/sarawhiteandthejewels) Youtube : [https://youtu.be/mmu6uhmN0Fg](https://youtu.be/mmu6uhmN0Fg) Le Modjo, c’est apéro – dîner en live!!! En terrasse ou bien au chaud, autour d’une petite carte fraîche et succulente concoctée par Anto, notre super chef! Participation à la musique: 3€. Renseignements & réservations: 04.42.60.00.60 Par SMS: 07.69.13.06.23 ♫♫♫ Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T19:30:00 2022-04-16T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Le Modjo Adresse 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Le Modjo Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Le Modjo Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

SARA WHITE & THE JEWELS Le Modjo 2022-04-16 was last modified: by SARA WHITE & THE JEWELS Le Modjo Le Modjo 16 avril 2022 aix en provence Le Modjo Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône