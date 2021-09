Aix-en-Provence La Scène Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Sara White & The Jewels + Iznoblues La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Sara White & The Jewels + Iznoblues La Scène, 17 septembre 2021, Aix-en-Provence. Sara White & The Jewels + Iznoblues

La Scène, le vendredi 17 septembre à 19:30

Soirée POP/SOUL/JAZZ 17 h : Ouverture des portes 19h30 : **SARA WHITE & THE JEWELS** Né de la rencontre musicale entre la chanteuse-guitariste SARA WHITE et le guitariste-harmoniciste DJIKÖ PEREZ, le groupe “SARA WHITE & THE JEWELS” s’amusent autour de reprises de grands standards du Rock, de la Soul et de la Pop. [https://www.facebook.com/sarawhiteandthejewels](https://www.facebook.com/sarawhiteandthejewels) 21h : **IZNOBLUES** IZNOBLUES est un groupe de FUNK, SOUL, et JAZZ, avec une chanteuse Cathy, un batteur Fabrice, un bassiste Christian, un guitariste Edouard, un clavier Philippe et un harmoniciste Ange. Le répertoire s’articule autour de reprises , de morceaux de G.BENSON, S.WONDER, EARTH WIND AND FIRE, et bien d’autres… [https://www.facebook.com/Iznoblues](https://www.facebook.com/Iznoblues)

Entrée libre

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T19:30:00 2021-09-17T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu La Scène Adresse 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville La Scène Aix-en-Provence