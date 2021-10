Sara Omar Caen, 19 novembre 2021, Caen.

Sara Omar Place Reine Mathilde Abbaye-aux-Dames Caen

2021-11-19 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-19 Place Reine Mathilde Abbaye-aux-Dames

Caen Calvados

Dans le cadre du festival les Boréales et du forum Normandie pour la paix, l’Abbaye-aux-Dames accueille une rencontre de l’auteure Sara Omar.

Née et élevée au Kurdistan, Sara Omar a fui la guerre à la fin des années 1990 et s’est réfugiée au Danemark. Diplômée en sciences politiques, elle fait partie du panel d’experts en arts & mondialisation et est membre de plusieurs organisations et associations venant en aide aux femmes. Inspiré de faits réels, La Laveuse de mort est son premier roman, et ouvre une série centrée autour du personnage de Frmesk. Au Danemark, Sara Omar est lauréate du prix des Lecteurs, ainsi que du prix des Droits de l’homme, une reconnaissance qui lui a valu en 2018 d’être élue « Femme de l’année » par le magazine Elle. « Le livre le plus courageux publié depuis des années ». – Elle

La laveuse de mort, Actes Sud, 2020. Trad. du danois par Macha Dathi.

Kurdistan, 1986. Lorsque la frêle Frmesk vient au monde, elle n’est pas la bienvenue aux yeux de son père. Ce n’est qu’une fille. De plus, son crâne chauve de nourrisson porte une petite tache de cheveux blancs. Est-ce un signe d’Allah ? Est-elle bénie ou maudite ? La mère de Frmesk craint pour la vie de sa fille. Quand son mari menace de l’enterrer vivante, elle ne voit d’autre solution que de la confier à ses propres parents.

Sara Omar interviendra sur ses expériences et son engagement.

Sur réservation en ligne.

https://www.lesboreales.com/

dernière mise à jour : 2021-10-21 par