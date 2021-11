Paris Sunset Sunside Paris Sara LAZARUS Quartet featuring Alain JEAN-MARIE Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 28 décembre au mercredi 29 décembre à Sunset Sunside

Sara Lazarus – chant ; Alain Jean-Marie – piano ; Gilles Naturel – c.basse ; Philippe Soirat – batterie Cette Américaine de Paris est considérée par tous ses pairs musiciens comme une des meilleures chanteuses en France. Ses vibrations vocales se glissent vers la sensibilité de chacun avec une sincérité débordante. Le feeling de Sara se ressent comme un appel au plaisir, comme un « hymne à la joie du jazz ». Une rythmique de choix au service d’une voix, d’un swing et d’un phrasé hors du commun pour la grande Sara.

tarif plein : 30€ ; tarif réduit : 20€

Elle est notre chanteuse « maison » dans la lignée de Billie Holiday et foule notre scène depuis plus de 30 ans. La grande Sara ! Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles

