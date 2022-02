Sara Curruchich Morcenx-la-Nouvelle, 26 mars 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

En tournée mondiale, Sara Curruchich, la voix de la résistance autochtone au Guatemala, sera de passage à Morcenx-la-Nouvelle.

Sara est l’un des visages les plus emblématiques d’ONU Femmes dans le pays centroaméricain et ses chansons sont reprises dans les manifestations des communautés autochtones.

« La musique fait partie de la revendication des peuples mayas, de l’inclusion des langues mayas comme partie intégrante de notre culture et de notre histoire » affirme Curruchich.

