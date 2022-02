Sara Curruchich La Teste-de-Buch, 25 mars 2022, La Teste-de-Buch.

Sara Curruchich Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch

2022-03-25 20:45:00 – 2022-03-25 Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore

La Teste-de-Buch Gironde

15 15 EUR Sara Curruchich, porteuse d’espoir pour de nombreuses femmes et peuples d’Amérique Latine est la nouvelle voix du continent latino-américain.

A la fois auteur, compositeur et interprète, Sara puise son inspiration dans sa culture maya en composant dans sa langue maternelle, le Kaqchikel et en espagnol. Mélangeant avec subtilité des sonorités de folk, de rock avec des éléments propres à sa culture maya Kaqchikel. Sara a su séduire son pays et l’Amérique latine en devenant le symbole de toute une génération de jeunes Mayas qui continue à se battre contre le racisme et les discriminations.

+33 6 60 71 60 03

Mairie de la Teste de Buch

Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch

