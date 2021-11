Marseille Massilia Bar à Tapas Bouches-du-Rhône, Marseille Šapski Massilia Bar à Tapas Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Massilia Bar à Tapas, le jeudi 18 novembre à 20:30

Šapski est né de la rencontre du oudiste Philippe Gillet et de l’accordéoniste Kaan Sancaktar à Istanbul. ​ Ensemble ils revisitent les musiques folks des balkans et d’anatolie entre tradition et modernité. Kolos serbes, Çiftetelli turcs ou encore Zeybekikos grecs glanés le long de voyages dans l’est se côtoient avec aisance au sein d’un repertoire festif et métissé, faisant revivre la magie des balkans le temps d’un concert. ​ ​​Philippe Gillet: oud, buzuk, bağlama Kaan Sancaktar: accordéon, violon

Entrée libre

♫musique des Balkans et d'Anatolie♫

2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T23:00:00

