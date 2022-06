Saponification à froid, 20 novembre 2022, .

Saponification à froid

2022-11-20 – 2022-11-20

EUR Réaliser des savons chez soi, c’est possible et ça ne nécessite pas beaucoup de matériel ! Lors de cet atelier vous pourrez acquérir les bases de la saponification à froid et repartirez avec des savons doux pour la peau et pour la planète. Un cadeau fait-main et écologique à poser sous le sapin !

Intervenante : Camille Jeambrun, animatrice nature

Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 18 novembre jusqu’à 12h00)

Participation : 12€/adulte

Camille Jeambrun, animatrice nature, vous montrera que réaliser des savons chez soi, c'est possible et ça ne nécessite pas beaucoup de matériel ! Lors de cet atelier vous pourrez acquérir les bases de la saponification à froid et repartirez avec des savons doux pour la peau et pour la planète. Un cadeau fait-main et écologique à poser sous le sapin !

