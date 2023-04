MARCHÉ AUX PLANTES Le Haut du Tôt, 13 août 2023, Sapois.

Petit marché de producteurs de plantes et de fruits de l’association Bleu Vert Vosges : plantes médicinales et condimentaires ainsi que leurs dérivés (sirops, huiles essentielles, …), plantes d’ornement pour le jardin.. Tout public

Dimanche 2023-08-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-13 18:00:00. 0 EUR.

Le Haut du Tôt Place de l’église

Sapois 88120 Vosges Grand Est



Small market of producers of plants and fruits of the association Bleu Vert Vosges: medicinal and condiment plants as well as their derivatives (syrups, essential oils, …), ornamental plants for the garden.

Pequeño mercado de plantas y frutos de la asociación Bleu Vert Vosges: plantas medicinales y condimentarias, así como sus derivados (jarabes, aceites esenciales, …), plantas ornamentales para el jardín.

Kleiner Markt von Pflanzen- und Obsterzeugern der Vereinigung Bleu Vert Vosges: Heil- und Gewürzpflanzen sowie deren Derivate (Sirup, ätherische Öle, …), Zierpflanzen für den Garten.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES