MARCHÉ DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT Centre village, 13 juillet 2023, Sapois.

Chaque jeudi, rencontre avec les producteurs et artisans locaux et animation musicale, petite restauration.. Tout public

Jeudi 2023-07-13 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-24 20:00:00. 0 EUR.

Centre village Le Haut Du Tôt

Sapois 88120 Vosges Grand Est



Every Thursday, meeting with local producers and craftsmen and musical animation, small restoration.

Todos los jueves, encuentro con productores y artesanos locales y animación musical, pequeño catering.

Jeden Donnerstag: Treffen mit lokalen Produzenten und Handwerkern und musikalische Unterhaltung, kleine Snacks.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES