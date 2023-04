FÊTE DU BOIS Le Haut du Tot, 8 juillet 2023, Sapois.

Fête forestière présentant les métiers de la filière bois : la gestion, la sylviculture, l’exploitation, le débardage, l’élagage, le transport, l’énergie, la transformation et le construction… Nombreuses démonstrations, présence des écoles et centres de formation… Entrée et parking gratuits, restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-07-08 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-09 19:00:00. 0 EUR.

Le Haut du Tot route de Cellet, lieu dit Le Poteau

Sapois 88120 Vosges Grand Est



Forestry festival presenting the professions of the wood industry: management, forestry, exploitation, skidding, pruning, transport, energy, transformation and construction… Numerous demonstrations, presence of schools and training centers… Free entrance and parking, catering on site.

Fiesta forestal que presenta las profesiones de la industria de la madera: gestión, silvicultura, explotación, derribo, poda, transporte, energía, transformación y construcción… Numerosas demostraciones, presencia de escuelas y centros de formación… Entrada y aparcamiento gratuitos, restauración in situ.

Waldfest, bei dem die Berufe der Holzbranche vorgestellt werden: Verwaltung, Forstwirtschaft, Holzeinschlag, Holzrücken, Entasten, Transport, Energie, Verarbeitung und Bauwesen… Zahlreiche Vorführungen, Präsenz von Schulen und Ausbildungszentren… Eintritt und Parkplätze kostenlos, Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES