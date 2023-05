BALADE RECONNAISSANCE DES PLANTES SAUVAGES Chemin du pré du lait, 27 mai 2023, Sapois.

Au cours d’un circuit autour de la Ferme aux Herbes, nous observons la diversité de la végétation présente, nous apprenons à reconnaître et différencier les plantes comestibles des plantes toxiques, nous échangeons sur les différentes possibilités de les utiliser, des techniques de transformation. Cette balade est un moment unique de lien avec la nature, de convivialité. Nous finissons pas une dégustation de surprises que je vous ai concocté avec les plantes découvertes ensemble.. Tout public

Jeudi 2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 12:30:00. 22 EUR.

Chemin du pré du lait La Ferme aux Herbes

Sapois 88120 Vosges Grand Est



During a circuit around the Ferme aux Herbes, we observe the diversity of the vegetation present, we learn to recognize and differentiate edible plants from toxic plants, we exchange on the different possibilities of using them, transformation techniques. This walk is a unique moment of link with nature, of conviviality. We finish with a tasting of surprises that I have concocted with the plants we discovered together.

Durante un recorrido por la Ferme aux Herbes, observamos la diversidad de la vegetación presente, aprendemos a reconocer y diferenciar las plantas comestibles de las venenosas, hablamos de las distintas formas de utilizarlas y de las técnicas de transformación. Este paseo es un momento único de conexión con la naturaleza y de convivencia. Terminamos con una degustación de sorpresas que he preparado para ti con las plantas que descubrimos juntos.

Auf einem Rundgang um die Ferme aux Herbes beobachten wir die Vielfalt der vorhandenen Vegetation, lernen, essbare und giftige Pflanzen zu erkennen und zu unterscheiden, tauschen uns über die verschiedenen Möglichkeiten ihrer Verwendung und Verarbeitungstechniken aus. Dieser Spaziergang ist ein einzigartiger Moment der Verbundenheit mit der Natur und der Geselligkeit. Zum Abschluss gibt es eine Verkostung von Überraschungen, die ich mit den gemeinsam entdeckten Pflanzen zusammengestellt habe.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES