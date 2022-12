Sapinade Lanildut Lanildut Lanildut Catégories d’évènement: Finistère

2023-01-07 17:00:00 – 2023-01-07 19:00:00

Finistère Lanildut Sapinade, organisée par l’Amicale laïque de Lanildut.

Ne jetez pas votre sapin après les fêtes!

Venez le déposer samedi 7 janvier de 17h à 19 h, dans la benne qui sera installée au Hangar St Gildas, et déguster gâteaux, vin chaud et autres boissons. Une animation musicale égayera ce moment festif et convivial. +33 6 68 96 90 12 Salle Queffelec Hangar Saint Gildas Lanildut

