Bouches-du-Rhône Le sapin de Noël de 13 mètres est de retour sur la place Verdun durant les fêtes.

Inauguration le 2 décembre à 18h, en présence du Père Noël pour une photo

souvenir, accompagné d’un concert de gospel par le groupe « Gospel For You Family ». Vin chaud et chocolat chaud offerts à cette occasion.



// La boite aux lettres du Père Noël //

En décembre la boîte aux lettres du Père Noël sera installée au pied du sapin géant. Les enfants sont invités à venir y déposer leur précieux courrier, avant le 18 décembre…

En n’oubliant pas de mettre leur adresse au dos de la lettre pour avoir une réponse ! Symbolisant la magie de Noël auprès des enfants comme des parents, ce sapin géant est une attraction à lui seul, et un point de rassemblement pour les Aixois. +33 4 42 91 90 00 https://www.aixenprovence.fr/ Aix-en-Provence

