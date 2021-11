Arcueil Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil, Val-de-Marne Sapin et autres décoration de Noel Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Sapin et autres décoration de Noel Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre, 11 décembre 2021, Arcueil.

Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre, le samedi 11 décembre à 14:30

SAPIN ET AUTRES DÉCORATIONS DE NOËL ———————————– ### Le 11 DÉC. à 14:30 Maison de l’Environnement 66 rue de la Division du Général Leclerc Arcueil [RESERVER EN LIGNE](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUOVZWQk1UQ1FHUlFVOVFMUkQ4ME9NRzRBQiQlQCNjPTEkJUAjdD1n) Cette année, notre sapin sera écolo ! Nous vous proposons de fabriquer un sapin avec des palettes ou des jolies branches et de l’orner avec une déco issue d’éléments naturels. A partir de 6 ans Proposé par la maison de l’environnement Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

