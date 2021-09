Sapiens en BD: l’adaptation MEG, 24 octobre 2021, Genève.

Dans le cadre du Salon du livre en ville 2021, le MEG accueille les auteurs de la BD Sapiens, inspirée du récit historique du chercheur israélien Yuval Noah Harari. De la préhistoire à nos jours, le livre en deux volumes interroge l’histoire globale de l’humanité au carrefour des sciences et de la philosophie. Les auteurs de la BD nous expliquent comment ils ont procédé pour relever le défi de s’approprier cette œuvre de plus de 500 pages. **Intervenants** David Vandermeulen, scénariste; Daniel Casanave, dessinateur; Federica Tamarozzi, conservatrice au MEG. **Important:** il est désormais obligatoire de présenter un certificat COVID pour entrer au MEG. L’accès au MEG n’est autorisé qu’avec un certificat COVID et un code QR valide. Le certificat COVID est requis à partir de l’âge de 16 ans. Un document d’identification officiel (carte d’identité, passeport, etc.) doit être présenté en même temps que le certificat COVID. Aucune donnée n’est retenue lors du contrôle du certificat COVID. Le centre de dépistage le plus proche du MEG est la Pharmacieplus du rond-point. **Places limitées et réservation obligatoire par mail** à [[publics.meg@ville-ge.ch](mailto:publics.meg@ville-ge.ch)](mailto:publics.meg@ville-ge.ch), en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

CHF 0.-

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



